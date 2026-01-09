Bursa'da Kuyumcuya Soygun Girişimi Kamerada: Panik Butonuyla Kaçtı, Tutuklandı

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:46
Yıldırım Teleferik Mahallesi'ndeki anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde uzun süredir kuyumculuk yapan S.A.'nın işletmesine, yüzü maskeli bir şüpheli müşteri gibi girerek soygun girişiminde bulundu.

Bir süre bakıştıktan sonra kararsız hareketlerle silah çeken şüpheli, altınları istemeye başladı. Durumu fark eden işletmeci S.A., panikle dükkana bakarak, kısa sürede panik butonuna bastı; bu sırada şüpheli paniğe kapılarak koşarak dükkandan kaçtı.

Olayın amatörce gelişen anları, iş yerindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri derhal tahkikat başlattı ve şüpheliyi takibe aldı.

Takip sonucu kısa sürede yakalanan şüphelinin U.T. olduğu tespit edildi. U.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik kamerası görüntüleri ve soruşturma detayları dosyaya yansıtıldı.

