Maltepe Sahili’nde Genç Boğuldu: Murat Y. (30) Hayatını Kaybetti

Maltepe Sahili'nde denize giren Murat Y. (30), can simidi müdahalesine rağmen boğularak yaşamını yitirdi. Olay 17:20'de gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 20:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 20:29
Maltepe Sahili'nde genç boğuldu

Can simidiyle müdahale yeterli olmadı

Maltepe'de yüzmek için sahilden denize giren Murat Y. (30), kısa süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların can simidi ile müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 17:20 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı çevresinde meydana geldi. Şahsın denizden çıkarılamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi ekipleri tarafından denizden çıkarılan Murat Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

