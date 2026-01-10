Sancaktepe'de Otomobil Alev Alev Yandı
TEM Otoyolu Samandıra'da meydana geldi
Olay, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Samandıra mevkiinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, sürücü Ç.K. yönetimindeki 34 KED 663 plakalı otomobil seyir halindeyken arızalandı. Sürücü aracı yol üzerindeki dinlenme tesisine çekti. Kısa süre sonra araçtan alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI