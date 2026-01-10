Sancaktepe'de Otomobil Alev Alev Yandı

Sancaktepe TEM Otoyolu'nda arızalanan 34 KED 663 plakalı otomobil dinlenme tesisinde alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 22:05
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 22:05
TEM Otoyolu Samandıra'da meydana geldi

Olay, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Samandıra mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Ç.K. yönetimindeki 34 KED 663 plakalı otomobil seyir halindeyken arızalandı. Sürücü aracı yol üzerindeki dinlenme tesisine çekti. Kısa süre sonra araçtan alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

