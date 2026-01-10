Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: 3 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde mutfak tüpü patlaması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:27
Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: 3 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: 3 ölü, 5 yaralı

Yavuz Selim Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir ailenin evinde ısınmak için kullanılan tüp patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı ve çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve Arif Şeyho adlı bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10), Mehmet ve Ramazan Şeyho (36) ise Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Bozova ilçemizde Suriye uyruklu bir ailenin ikamet ettiği konutta ilk belirlemelere göre ısınma amaçlı kullanılan tüpün patlaması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi bulunmaktadır. Hastanede tedavileri devam etmektedir" denildi.

ŞANLIURFA'DA TÜP PATLADI: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

ŞANLIURFA'DA TÜP PATLADI: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sancaktepe'de Otomobil Alev Alev Yandı
2
Maltepe Sahilinde Yüzme Faciası: Murat Y. (30) Boğuldu
3
Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: 3 ölü, 5 yaralı
4
Silivri Sanayi Sitesi'nde Yangın: Çırakların Dikkati Facianın Önünü Kesti
5
Şanlıurfa Bozova'da Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar
6
Maltepe Sahili’nde Genç Boğuldu: Murat Y. (30) Hayatını Kaybetti
7
Aksaray'da Aday Sürücü Alkollü Kaza Yaptı: "İlk Defa İçtim, Onda da Kaza Yaptım"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları