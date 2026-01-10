Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kocaeli'de polis operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı; 1 kilo 156 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 22:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 22:24
Operasyon ve ele geçirilenler

Kocaeli genelinde Narkotik Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 156 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden M.E.Y. ve T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

