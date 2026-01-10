Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Operasyon ve ele geçirilenler
Kocaeli genelinde Narkotik Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 156 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden M.E.Y. ve T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.
