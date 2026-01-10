Şanlıurfa Bozova'da Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar

Olay ve ilk müdahale

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Patlamanın, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir evde gerçekleştiği bildirildi.

Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve müdahaleler sürüyor.

Bölgeden gelen bilgiler

Edinilen bilgiye göre olayın yaşandığı adreste ekipler tarafından arama-kurtarma ve müdahale çalışmaları başlatıldı. Yetkililerden ve ekiplerden gelen yeni bilgilerin ardından gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

