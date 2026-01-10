Silivri Sanayi Sitesi'nde Yangın: Çırakların Dikkati Facianın Önünü Kesti

Silivri Sanayi Sitesi'nde Yangın: Çırakların Dikkati Facianın Önüne Geçti

UFO tipi ısıtıcı yangına neden oldu, itfaiye müdahalesi görüntülere yansıdı

Silivri Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın, çırakların dikkati ve itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

İş yerinden yükselen yoğun dumanı fark eden çıraklar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti ve alevler hızla söndürüldü.

Yapılan ilk incelemelerde yangının iş yerinde açık unutulan UFO tipi ısıtıcıdan kaynaklandığı tespit edildi. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Müdahale anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, yangından etkilenen iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışkan, sanayi esnafını özellikle ısıtıcılar ve elektrikli cihazların kullanımı konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

