Maltepe Sahilinde Yüzme Faciası: Murat Y. (30) Boğuldu

Maltepe Yalı Mahallesi'nde denize giren Murat Y. (30), saat 17.20'de boğularak yaşamını yitirdi; cesedi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 20:49
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 20:49
Maltepe sahilinde yüzme faciası

Denizde çırpınma sonrası yapılan müdahaleler sonuç vermedi

Maltepe'de yüzmek için denize giren Murat Y. (30), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.20 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Y. kısa süre sonra denizde çırpınmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından şahsa can simidi atıldı ancak denizden çıkarılamadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Murat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları