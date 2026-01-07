Bursa'da Mustafa Bozbey'e Saldırı Girişimi Kamerada

Görüntüler ortaya çıktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in dün uğradığı fiziki saldırının görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Olay, Başkan Bozbey’in "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmönüne Mahalllesi’nde vatandaşlarla buluştuğu sırada yaşandı.

Kürsüde konuşma yaptığı anda, iş başvurusu reddedilen eski CHP Belediye Meclis Üyesi Recep B. ile ağabeyi Şaban B. kürsüye doğru hamle yaparak Başkan Bozbey’e saldırmaya çalıştı. O sırada bulunan emniyet müdürlüğü tarafından tahsis edilen koruma ve zabıta görevlileri, şahısları kısa sürede etkisiz hale getirdi. Kürsüde kısa süreli panik yaşanırken, saldırganlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Saldırı anı, alandaki kameraman tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganların kürsüye yöneldiği ve güvenlik güçlerinin müdahalesi net olarak görülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, olayın ardından sağlık raporu aldı ve ifadesine başvuruldu. Saldırganlar sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

