Bursa'da Mustafa Bozbey'e Yumruklu Saldırı Girişimi Engellendi

‘Başkan Bozbey Burada’ etkinliğinin Yıldırım durağında gergin anlar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik yumruklu saldırı girişimi, olay yerindeki polis ve zabıta ekipleri tarafından engellendi.

Başkan Bozbey, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlatılan 'Başkan Bozbey Burada' projesinin son durağı olan Yıldırım ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte gün boyunca toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldi.

İlerleyen saatlerde, Bozbey ile görüşmek istediği öne sürülen bir kişi saldırı girişiminde bulundu. Saldırmaya kalkışan kişi, hızlı müdahaleyle etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

