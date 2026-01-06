Bursa'da Mustafa Bozbey'e Yumruklu Saldırı Girişimi Engellendi

Bursa'da 'Başkan Bozbey Burada' projesinin Yıldırım durağında, Mustafa Bozbey'e yönelik yumruklu saldırı girişimi polis ve zabıta tarafından engellendi; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:46
‘Başkan Bozbey Burada’ etkinliğinin Yıldırım durağında gergin anlar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik yumruklu saldırı girişimi, olay yerindeki polis ve zabıta ekipleri tarafından engellendi.

Başkan Bozbey, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlatılan 'Başkan Bozbey Burada' projesinin son durağı olan Yıldırım ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte gün boyunca toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldi.

İlerleyen saatlerde, Bozbey ile görüşmek istediği öne sürülen bir kişi saldırı girişiminde bulundu. Saldırmaya kalkışan kişi, hızlı müdahaleyle etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

