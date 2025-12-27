DOLAR
Bursa'da Osmangazi'de 2 Bin Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Bursa Emniyeti, Osmangazi'de düzenlediği operasyonda iş yerinde 2 bin gümrük kaçağı sigara ve 11 elektronik sigara ele geçirdi; İ.D. ve G.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:08
Operasyonun detayları

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İ.D. ve G.D. isimli şahısların kaçak tütün mamulleri bulundurduğu ve sattığını tespit etti. Bunun üzerine Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 2 bin adet gümrük kaçağı sigara ile birlikte 11 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

