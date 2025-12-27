Esenyurt'ta Servis Minibüsü Kazası: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Esenyurt'ta servis minibüsü kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
Esenyurt’ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği öğrenildi.
Yaralılardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Ekiplerin kazaya ilişkin çalışması halen devam ediyor.
