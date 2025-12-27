DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.233,13 0,22%

Esenyurt'ta Servis Minibüsü Kazası: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Esenyurt’ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ölü sayısı 4’e yükseldi; 3’ü ağır olmak üzere yaralıların tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:40
Esenyurt'ta Servis Minibüsü Kazası: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Esenyurt'ta servis minibüsü kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

Esenyurt’ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği öğrenildi.

Yaralılardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Ekiplerin kazaya ilişkin çalışması halen devam ediyor.

Esenyurt’ta servis minibüsü kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

Esenyurt’ta servis minibüsü kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya Yeni Sanayi Sitesi'nde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı
2
Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü — Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
3
Hatay'da Sanayi Sitesinde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı
4
Nevşehir'de Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 6 Kaza, 12 Yaralı
5
Muş’ta Tır Virajı Alamayıp Şarampole Yuvarlandı — Maddi Hasar
6
Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: Depoda Geniş Maddi Hasar
7
Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti