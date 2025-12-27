DOLAR
Erciş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, Otomobil Kaldırıma Çarptı

Erciş-Van yolu Haydarbey Mahallesi yakınlarında 65 ACC 028 plakalı Fiat Egea'nın refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; ekipler müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:29
Erciş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kaldırıma çarpan otomobil refüje girdi

Van’ın Erciş ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş-Van yolu üzeri Haydarbey Mahallesi şeker fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ACC 028 plakalı Fiat Egea marka otomobilin refüje çarpması sonucu kaza oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık polis, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

