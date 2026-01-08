Merzifon'da Karla Kaplı Sınav Parkurunda Drift: 2 Sürücüye 92 bin 784 TL Ceza

Merzifon'da karla kaplı sınav parkurunda drift yapan sürücülere ağır cezalar

İlçede, karla kaplı sürücü belgesi sınav parkurunda araçlarıyla drift yapan iki kişiye idari para cezası uygulandı. Olayın tehlikeli anları, Merzifon Kaymakamlığı tarafından paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.

Olayın tespiti

Edinilen bilgiye göre, sürücü belgesi almak isteyenler için ayrılan sınav parkurundaki dubaların kırıldığını ve yerlerinden söküldüğünü fark eden vatandaşlar durumu bildirdi. Harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kameraları inceleyerek, parkurda araçlarla drift yapıldığını tespit etti. Yapılan incelemede drift atan kişilerin O.G. ve R.D. olduğu belirlendi.

Uygulanan yaptırımlar

Merzifon Kaymakamlığı'nın sosyal medyada paylaştığı görüntüler sonrası, söz konusu sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 46 bin 392’şer TL idari para cezası verildi. Böylece sürücülere uygulanan toplam ceza 92 bin 784 TL oldu.

Ayrıca, sürücülerin sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulduğu ve araçların 2 ay boyunca trafikten men edildiği bildirildi.

