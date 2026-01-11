Şarkikaraağaç'ta çatı yangını iki katlı evi küle çevirdi

İtfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi'nde, gece saatlerinde Tevfik Ö.'ye ait iki katlı müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında çatıda bir anda büyüyen alevler kısa sürede eve sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

