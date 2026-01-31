Şırnak'ta Iraklı Turistleri Taşıyan Kamyonet Devrildi: 2 Ölü, 6 Yaralı

Şırnak İdil’de yağışın neden olduğu kazada kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu Irak uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:11
Kaza Detayları

Şırnak’ın İdil ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, İdil-Cizre D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkiinde gerçekleşti. Sürücünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 MD 4875 plakalı Wolkswagen transporter marka kamyonet devrildi.

Kurtarma ve İlk Müdahale

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan toplam 8 kişiden iki kişinin hayatını kaybettiği; altı kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin isimleri: Nabel Oahab Jasem Jasem (50) ve Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (60).

Yaralananlar: Shareef Mustafa Husseın Chachan (61), Rıhab waleed Ahmed Al-Taweel (51), Shareef Thaaer Mohamed Sharef Al-Hayo (39), Safwan Salah Mohammed Mohammed (58), Mohsın Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (53) ve Khalıd Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (55). Yaralılar, İdil, Cizre ve Silopi Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

