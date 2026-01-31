Şırnak'ta Iraklı Turistleri Taşıyan Kamyonet Devrildi: 2 Ölü, 6 Yaralı

Kaza Detayları

Şırnak’ın İdil ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, İdil-Cizre D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkiinde gerçekleşti. Sürücünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 MD 4875 plakalı Wolkswagen transporter marka kamyonet devrildi.

Kurtarma ve İlk Müdahale

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan toplam 8 kişiden iki kişinin hayatını kaybettiği; altı kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin isimleri: Nabel Oahab Jasem Jasem (50) ve Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (60).

Yaralananlar: Shareef Mustafa Husseın Chachan (61), Rıhab waleed Ahmed Al-Taweel (51), Shareef Thaaer Mohamed Sharef Al-Hayo (39), Safwan Salah Mohammed Mohammed (58), Mohsın Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (53) ve Khalıd Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (55). Yaralılar, İdil, Cizre ve Silopi Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK'IN İDİL İLÇESİNDE YAĞMUR NEDENİ İLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA IRAK UYRUKLU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 6 KİŞİ YARALANDI