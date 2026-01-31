Uzunköprü'de Trafik Kazası: Sahte Kimlikle 10 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Kişi Öldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 31 Ocak 2026'da meydana gelen kazada, üzerinden sahte kimlik çıkan ve 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.I. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:58
Uzunköprü'de Trafik Kazası: Sahte Kimlikle 10 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Kişi Öldü

Uzunköprü'de Trafik Kazası: Sahte Kimlikle 10 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Kişi Öldü

Kaza ve ilk müdahale

Kaza, 31 Ocak 2026 günü saat 04.50 sıralarında Uzunköprü ilçesi Çöpköy yol kavşağında meydana geldi. Keşan istikametinden Edirne yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliğinin ilk etapta A.G. olduğu değerlendirilen otomobil, O.U. (32) idaresindeki tıra sol arka kısmından çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kimlik tespiti ve adli soruşturma

Yapılan incelemede, ölen şahsın üzerinde bulunan kimlik bilgileriyle ilgili şüphe oluştu. Kimlikte adı geçen kişinin hayatta olduğunu beyan etmesi üzerine polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Olay yerinden muhafaza altına alınan cep telefonuna gelen aramalar ve parmak izi analizi sonucunda hayatını kaybeden kişinin E.Ş.I. olduğu tespit edildi.

UYAP üzerinden yapılan sorgulamada E.Ş.I.'nın; bilişim yoluyla dolandırıcılık, sahte banka ve kredi kartı kullanımı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmî belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere çok sayıda kaydının bulunduğu ve toplamda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Soruşturmanın seyri

Kazaya karışan tır sürücüsü O.U., alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Araç içerisinde ele geçirilen sahte kimlik ve belgelerle ilgili olarak da 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili adli ve trafik incelemeleri sürüyor.

EDİRNE’NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, HAKKINDA 10 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ...

EDİRNE’NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, HAKKINDA 10 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. KAZADA ÖLEN ŞAHSIN ÜZERİNDEN ÇIKAN KİMLİĞİN SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ.

EDİRNE’NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, HAKKINDA 10 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Çarşamba'da 26 yaşındaki genç kamyonette ölü bulundu
2
Geyve'de Evin Odasını Uyuşturucu Serasına Çeviren 2 Şüpheli Yakalandı
3
Bursa Uludağ'da Telesiyej Arızası: 51 Kişi Kurtarıldı
4
Uludağ’da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 51 Kişi Kurtarıldı
5
İzmir Sağanağa Teslim: Menderes ve Ödemiş'te Yollar ile Tarım Arazileri Sular Altında
6
Ataşehir Ferhatpaşa'da İş Yeri Yangını
7
Uludağ'da Telesiyej Arızası: Mahsur Tatilciler Halatla Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları