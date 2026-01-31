Uzunköprü'de Trafik Kazası: Sahte Kimlikle 10 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Kişi Öldü

Kaza ve ilk müdahale

Kaza, 31 Ocak 2026 günü saat 04.50 sıralarında Uzunköprü ilçesi Çöpköy yol kavşağında meydana geldi. Keşan istikametinden Edirne yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliğinin ilk etapta A.G. olduğu değerlendirilen otomobil, O.U. (32) idaresindeki tıra sol arka kısmından çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kimlik tespiti ve adli soruşturma

Yapılan incelemede, ölen şahsın üzerinde bulunan kimlik bilgileriyle ilgili şüphe oluştu. Kimlikte adı geçen kişinin hayatta olduğunu beyan etmesi üzerine polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Olay yerinden muhafaza altına alınan cep telefonuna gelen aramalar ve parmak izi analizi sonucunda hayatını kaybeden kişinin E.Ş.I. olduğu tespit edildi.

UYAP üzerinden yapılan sorgulamada E.Ş.I.'nın; bilişim yoluyla dolandırıcılık, sahte banka ve kredi kartı kullanımı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmî belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere çok sayıda kaydının bulunduğu ve toplamda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Soruşturmanın seyri

Kazaya karışan tır sürücüsü O.U., alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Araç içerisinde ele geçirilen sahte kimlik ve belgelerle ilgili olarak da 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili adli ve trafik incelemeleri sürüyor.

