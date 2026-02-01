Bursa'da 'Sarallar' Çetesine Büyük Operasyon: 14 Şüpheli Yakalandı

KOM ve Özel Harekat destekli eş zamanlı baskınlarda 17 adrese operasyon

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli takip ve titiz delil incelemelerinin ardından harekete geçti.

Soruşturma, Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki aynı adresteki iş yerine yönelik iki ayrı silahlı saldırının ardından KOM Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Yapılan incelemelerde her iki eylemin de planlı ve örgütsel bir yapı içinde gerçekleştirildiği belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen çalışmada yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü incelendi ve 50 gün süren teknik ile fiziki takip sonucunda saldırılara karıştığı tespit edilen 14 şüpheli belirlendi. Saldırı anlarına ait görüntülerde şüphelilerin iş yeri kurşunladığı anlar yer aldı.

Özel Harekat birimlerinin de katıldığı şafak baskınlarında İstanbul'da 11, Bursa'da 3, İzmir, Mersin ve Aydın'da birer olmak üzere toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu belirlenen 14 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilirken, şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İŞ YERLERİNİ BÖYLE KURŞUNLADILAR… SARALLAR ÇETESİNE BÜYÜK OPERASYON, 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI