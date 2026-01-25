Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı: Araç Küle Döndü

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bursa’da akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde önce dumanlar çıktı, ardından alevler yükseldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayın Detayları

Sürücü, Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi, İncirli Caddesi üzerinde ilerlerken aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Aracını yol kenarına çekerek durduktan kısa süre sonra dumanların yerini alevler aldı.

Müdahale

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyeceğini anlayan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma sonuçlandıkça kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

