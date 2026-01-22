Bursa’da Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü: Görükle Hal Kavşağı’nda Motor Yangını

Bursa’da Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Bursa-İzmir Otoyolu Görükle Hal Kavşağı mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden çıkan yangın, aracın alev topuna dönüşmesine neden oldu. Olay saat 20.00 sıralarında Görükle istikametinde meydana geldi.

Olayın gelişimi

Sürücü Ahmet Y. yönetimindeki 07 NYM 70 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Kısa süre içinde araç alev alarak yanmaya başladı; sürücü otomobilinin yanışını çaresizce izledi.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

