İnegöl'de Jandarma Operasyonu: 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin Çeltikçi Mahallesi'ndeki evde düzenlediği operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 00:02
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbarat üzerine kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan kontrolde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Operasyon ve Teslim Süreci

Gözaltına alınan şahıslar, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

