İnegöl'de Jandarma Operasyonu: 9 Kaçak Göçmen Yakalandı
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbarat üzerine kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan kontrolde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Operasyon ve Teslim Süreci
Gözaltına alınan şahıslar, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.
