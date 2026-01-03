DOLAR
Bursa'da soba yangını: 2 kişi dumandan etkilendi, ev küle döndü

Bursa'da sobadan çıkan yangın iki katlı evi küle çevirdi; 2 kadın dumandan etkilendi ve Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:26
Bursa'da soba yangını: 2 kişi dumandan etkilendi, ev küle döndü

Bursa'da soba yangını: 2 kişi dumandan etkilendi, ev küle döndü

Olayın Detayları

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi 1. Çay Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin üst katında, sobadan çıkan yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması sonucu bina küle döndü ve ev kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; ekiplerin müdahalesiyle evden çıkarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen 2 kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının sobadan kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

