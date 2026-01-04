DOLAR
Bursa'da Tarihi Kapalı Çarşı'da Çatılar Uçtu

Bursa Osmangazi'deki Tarihi Kapalı Çarşı'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; esnaf kendi imkanlarıyla önlem aldı, can kaybı yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:01
Şiddetli rüzgar esnafı zora soktu; can kaybı yok

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Olay, çarşıdaki esnafın zor anlar yaşamasına neden oldu.

Çatısı zarar gören esnaflardan biri, onarımı gerçekleştirmek için çatıya çıkarken, çevredeki diğer esnaf muhtemel tehlikelere karşı iple bağlanması gibi yöntemler önerdi. Müdahaleler büyük ölçüde esnafın kendi imkanlarıyla yapıldı.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Bölgede yetkililer tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

