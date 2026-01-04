Bursa'da Tarihi Kapalı Çarşı'da Çatılar Uçtu

Şiddetli rüzgar esnafı zora soktu; can kaybı yok

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Olay, çarşıdaki esnafın zor anlar yaşamasına neden oldu.

Çatısı zarar gören esnaflardan biri, onarımı gerçekleştirmek için çatıya çıkarken, çevredeki diğer esnaf muhtemel tehlikelere karşı iple bağlanması gibi yöntemler önerdi. Müdahaleler büyük ölçüde esnafın kendi imkanlarıyla yapıldı.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Bölgede yetkililer tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

