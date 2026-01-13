Bursa'da Ters Yöne Giren Araç Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 6 Yaralı

Bursa'da ters yöne giren 16 BCD plakalı otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 3'ü sürücü olmak üzere 6 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı, durumları iyi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:44
Olayın Detayları

Orhaneli Yolu Caddesi üzerinde ters istikametten trafiğe giren bir otomobilin yol açtığı zincirleme kazada 3'ü sürücü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ters istikametten ilerleyen 16 BCD plakalı otomobilin sürücüsü O.G.P., karşı yönden gelen 16 RT 060 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araca, aynı yönde ilerleyen R.B. idaresindeki 16 ARE 634 plakalı otomobil çarptı.

Zincirleme kazada, ters yönden gelen otomobilin sürücüsü O.G.P., 16 RT 060 plakalı otomobilin sürücüsü A.D. ile 16 ARE 634 plakalı otomobilin sürücüsü R.B. yaralandı. Araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ç., Ç.A. ve M.Y. isimli şahıslar da yaralananlar arasında yer aldı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

