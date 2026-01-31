Karaman'da 93 Yaşındaki Mehmet Işık Evinde Ölü Bulundu

Ahiosman Mahallesi'nde öğle vakti gerçekleşen olay

Karaman'da 93 yaşındaki Mehmet Işık, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Ahiosman Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre yakınları, Işık'tan haber alamayınca eve girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Işık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

