Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı
Kaza Detayları
Kaza, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G. idaresindeki 70 AE 796 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 70 ABK 736 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıkarak bir yön levhasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan olmadığını belirleyince olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.
Öte yandan ters yöne girerek kazaya sebebiyet veren 70 AE 796 plakalı otomobil sürücüsü Ü.G.'ye para cezası yazıldı.
