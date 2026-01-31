Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı

Karaman'da ters yöne giren 70 AE 796 plakalı otomobil, Üniversite Mahallesi Yeni Çevre Yolu köprülü kavşağında 70 ABK 736 ile çarpıştı; yaralanma yok, sürücüye ceza.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:57
Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı

Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı

Kaza Detayları

Kaza, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G. idaresindeki 70 AE 796 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 70 ABK 736 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıkarak bir yön levhasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan olmadığını belirleyince olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

Öte yandan ters yöne girerek kazaya sebebiyet veren 70 AE 796 plakalı otomobil sürücüsü Ü.G.'ye para cezası yazıldı.

Karaman'da ters yöne giren otomobil kazaya yol açtı

Karaman'da ters yöne giren otomobil kazaya yol açtı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da alkollü sürücünün polise tepkisi: Ahmet’cim bana 'şuradan git' demen canımı sıktı
2
Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı
3
Karaman'da 93 Yaşındaki Mehmet Işık Evinde Ölü Bulundu
4
Alanya'da bisikletli magandalar dehşeti: Araç lastiklerini kesip umumi tuvalete zarar verdiler
5
Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı
6
Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı
7
Uludağ'da Telesiyej Arızası: 40 Tatilci JAK ile Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları