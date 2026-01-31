Kozan'da Polisten 'Güvenli Hayat' Bilgilendirmesi: Siber Suçlar ve Şiddet Uyarısı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri okullar, kahvehane ve kafelerde vatandaşları siber dolandırıcılık, kadına yönelik şiddet ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:02
Adana’nın Kozan ilçesinde Toplum Destekli Polis ekipleri, okullar, kahvehaneler ve kafelerde esnaf ile vatandaşlara yönelik kapsamlı bir güvenli hayat bilgilendirmesi gerçekleştirdi.

Hedef odak: Siber suçlar ve dolandırıcılık

Çalışmada ekipler, telefon ve internet dolandırıcılarının son yöntemlerini tek tek anlattı. Vatandaşlar, sorunlu çağrı ve mesajlara karşı alınacak tedbirler konusunda uyarıldı. Ekipler özellikle "Kendini polis, savcı veya asker olarak tanıtanlara itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

Şiddet ve uyuşturucu ile mücadelede uygulama desteği

Polisler, KADES ile kadına yönelik şiddet, ayrıca uyuşturucuyla mücadele için geliştirilen UYUMA uygulamalarının telefonlara indirilmesinde vatandaşlara yardımcı oldu.

Yerel tepki

Esnaf Nur Figan Menteş, çalışmanın vatandaşlar ve gençler için uyarıcı ve önleyici nitelikte olduğunu kaydederek ekiplere teşekkür etti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları