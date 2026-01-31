Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 04.00'te otomobilin yoldan çıkarak ilçe girişindeki kayakçı heykeline çarpması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:09
Gece Saatlerinde İlçe Girişinde Meydana Geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçede saat 04.00 sularında gerçekleşti. Seyir halindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak ilçe girişinde bulunan kayakçı heykeline çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma ve tahkikat başlatıldı.

