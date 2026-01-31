Mersin’de Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 47 Gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheli yakalandı; 29 tutuklandı, 14 adli kontrol. 11 hesap bloke, 7 taşınmaz ve 10 araç el konuldu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından haksız kazanç elde ettiği belirlenen şahıslara yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyon ve gözaltılar

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, 47 şüpheli yakalandı. Bu şahıslardan 29’u tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Mali tedbirler ve el koyma işlemleri

Açıklamada, suç gelirlerini akladıkları ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 milyar 900 milyon liralık para transferi tespit edilen şüphelilere yönelik işlemler yürütüldüğü belirtildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu 11 şirkete ait banka hesapları bloke konuldu.

Operasyon kapsamında ayrıca 7 adet taşınmaz ve 10 adet araca el konuldu.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasında, soruşturmanın sürdüğü ve operasyonun devam eden süreçlerinde yeni gelişmeler olabileceği ifade edildi.

