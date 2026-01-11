Bursa'da Uludağ eteklerinde kaybolan iki genç kurtarıldı

Osmangazi Dobruca'da gece operasyonu

Olay, 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Dobruca bölgesinde meydana geldi. Yürüyüş için Uludağ eteklerine giden iki genç, geri dönüş yolunu bulamayınca ailelerine haber verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve BAM (Bursa Acil Müdahale) ekipleri, gençlerin cep telefonu üzerinden paylaştıkları konum bilgisi doğrultusunda kısa sürede nerede olduklarını tespit etti.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenilen iki genç, ekipler tarafından güvenli bölgeye alınarak ailelerine teslim edildi.

Ailelerine teslim edilen gençler, ekiplerine teşekkür etti.

BURSA'DA YÜRÜYÜŞE ÇIKAN İKİ GENÇ, GERİ DÖNÜŞ YOLUNU BULAMAYINCA KAYBOLDUKLARINI ANLADI, AİLELERİNİ ARAYAN İKİ GENÇ KISA SÜREDE BULUNDU.