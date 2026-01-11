Bursa'da Uludağ eteklerinde kaybolan iki genç kurtarıldı

Osmangazi Dobruca'da yürüyüşe çıkan iki genç, gece kayboldu; BAM ve itfaiye cep telefonu konumuyla gençleri bularak ailelerine teslim etti.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:20
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 09:27
Bursa'da Uludağ eteklerinde kaybolan iki genç kurtarıldı

Bursa'da Uludağ eteklerinde kaybolan iki genç kurtarıldı

Osmangazi Dobruca'da gece operasyonu

Olay, 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Dobruca bölgesinde meydana geldi. Yürüyüş için Uludağ eteklerine giden iki genç, geri dönüş yolunu bulamayınca ailelerine haber verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve BAM (Bursa Acil Müdahale) ekipleri, gençlerin cep telefonu üzerinden paylaştıkları konum bilgisi doğrultusunda kısa sürede nerede olduklarını tespit etti.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenilen iki genç, ekipler tarafından güvenli bölgeye alınarak ailelerine teslim edildi.

Ailelerine teslim edilen gençler, ekiplerine teşekkür etti.

