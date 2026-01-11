Sinop Gerze'de Kamyonet Devrildi — Sürücü Sağ

Sinop Gerze'de kamyonet devrildi

Samsun-Sinop yolu üzerinde bugün saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, Gerze yönüne dönüş yapan bir kamyonet kontrolden çıktı ve devrildi.

Kaza anı ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, C.Z. (68) idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi ve devrilen kamyonet, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

