Kartal'da Yakalandı: 2004 İstanbul Cinayetinin Firari Zanlısı Zeynep K.

Kartal'da Yakalanan Firari Zanlı Zeynep K.

2004 tarihli 'kasten öldürme' davasının hükümlüsü, Interpol kayıtlarıyla birlikte teslim alındı

İstanbul polisi, 2004 yılında işlenen 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olan Zeynep K.'nin izine ulaştı.

Soruşturma kapsamında, hakkında 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve 99-EGM H-INTERPOL tahdit kaydı bulunan şüphelinin gizlendiği adres belirlendi. 2011 yılından bu yana Interpol tarafından da aranan zanlının Kartal'daki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.

Zeynep K., yakalanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne getirildi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

