Kartal'da Yakalandı: 2004 İstanbul Cinayetinin Firari Zanlısı Zeynep K.

İstanbul'da 2004'te işlenen kasten öldürme suçundan 14 yıl 4 ay cezası bulunan ve 2011'den beri Interpol tarafından aranan Zeynep K., Kartal'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:45
Kartal'da Yakalandı: 2004 İstanbul Cinayetinin Firari Zanlısı Zeynep K.

Kartal'da Yakalanan Firari Zanlı Zeynep K.

2004 tarihli 'kasten öldürme' davasının hükümlüsü, Interpol kayıtlarıyla birlikte teslim alındı

İstanbul polisi, 2004 yılında işlenen 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olan Zeynep K.'nin izine ulaştı.

Soruşturma kapsamında, hakkında 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve 99-EGM H-INTERPOL tahdit kaydı bulunan şüphelinin gizlendiği adres belirlendi. 2011 yılından bu yana Interpol tarafından da aranan zanlının Kartal'daki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.

Zeynep K., yakalanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne getirildi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARANAN ŞAHISLAR BÜRO AMİRLİĞİ'NE GETİRİLEN FİRARİ KADIN, İŞLEMLERİNİN...

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARANAN ŞAHISLAR BÜRO AMİRLİĞİ'NE GETİRİLEN FİRARİ KADIN, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karakoyunlu’da 3 bin 130 vatandaşa dolandırıcılık ve şiddet eğitimi
2
Kartal'da Yakalandı: 2004 İstanbul Cinayetinin Firari Zanlısı Zeynep K.
3
Kuşadası'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücünün Bacağı Kırıldı
4
Sinop Gerze'de Kamyonet Devrildi — Sürücü Sağ
5
Ayvalık'ta Kayıp Göçmen Shukrı Yusuf Maxamud'un Cansız Bedeni Bulundu
6
Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 bin 473 Hap ve Silah Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
7
İran'da Protestolarda 109 Güvenlik Personeli Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları