Kuşadası'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücünün Bacağı Kırıldı

Kaza Detayları

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen kazada, İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında iki araç çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 09 K 6580 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan ve kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden G.D. idaresindeki 09 ALD 575 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, motosiklet sürücüsü G.D.'nin sol bacağının kırıldığı tespit edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, G.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

