Kuşadası'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücünün Bacağı Kırıldı

Kuşadası'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı; sürücü G.D.'nin sol bacağı kırıldı ve Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:44
Kuşadası'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücünün Bacağı Kırıldı

Kuşadası'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücünün Bacağı Kırıldı

Kaza Detayları

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen kazada, İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında iki araç çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 09 K 6580 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan ve kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden G.D. idaresindeki 09 ALD 575 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, motosiklet sürücüsü G.D.'nin sol bacağının kırıldığı tespit edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, G.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KIRILDI

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KIRILDI

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KIRILDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karakoyunlu’da 3 bin 130 vatandaşa dolandırıcılık ve şiddet eğitimi
2
Kartal'da Yakalandı: 2004 İstanbul Cinayetinin Firari Zanlısı Zeynep K.
3
Kuşadası'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücünün Bacağı Kırıldı
4
Sinop Gerze'de Kamyonet Devrildi — Sürücü Sağ
5
Ayvalık'ta Kayıp Göçmen Shukrı Yusuf Maxamud'un Cansız Bedeni Bulundu
6
Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 bin 473 Hap ve Silah Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
7
İran'da Protestolarda 109 Güvenlik Personeli Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları