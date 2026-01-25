Kütahya Simav'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Gözaltı

Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu ve silah operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon detayları

Operasyon, Simav Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda; KOM, İSTH, NSM ve SSM Şube Müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyon kapsamında 15 şüpheliye ait 22 adres ve 14 araçta arama yapıldı. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu imal ve kullanımında kullanılan malzemeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Simav Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

