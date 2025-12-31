Bursa'da Yılbaşı Öncesi Eş Zamanlı Sahte Alkol Denetimi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşına saatler kala vatandaşların huzur ve güven içinde geçirmesini sağlamak amacıyla sahte alkollü içki satışına yönelik eş zamanlı denetimler düzenledi.

Operasyon ve bulgular

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde tespiti yapılan 10 işletme ile ilgili yaptığı kontrollerde, 2 işyeri ve 1 ikamette detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda satışa hazır vaziyette 98 şişe sahte alkollü içki ve 110 adet sahte içki şişe kapağı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında E.S. ve M.Ö. isimli şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetin açıklaması

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, haksız kazanç elde etmeyi amaçlayan ve halk sağlığını tehdit eden kişi ile organizasyonlara yönelik çalışmaların artarak süreceğini duyurdu.

