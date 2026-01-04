Bursa Davutdede'de Şiddetli Rüzgar Tabela Metro Raylarına Sürükledi

Bursa'da Davutdede Metro İstasyonu ilerisinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir tabelayı bulunduğu yerden koparıp metro raylarına kadar sürükledi. Olay, raylarda ve yolcu güvenliğinde kısa süreli paniğe yol açtı.

Vatmanın Müdahalesi ve Tehlikeli Anlar

Muhtemel bir kazayı önlemek isteyen vatman, treni durdurarak raylara indi ve tabelayı kaldırmak için müdahale etti. Ancak, aynı bölgede etkili olan rüzgâr tabelayı yeniden havalandırarak tekrar düştü ve tehlikeli anlar yaşandı.

Yaşanan olay sırasında tabelanın düştüğü alanda kimsenin bulunmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler, hem olayın ciddiyetini hem de ray ve yolcu güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

