Kırıkkale'de Doğal Gaz Hattı Patladı — Alevler Metrelere Yükseldi

Atatürk Bulvarı, Kırıkkale

Atatürk Bulvarı üzerinde yürütülen kazı çalışması sırasında KIRGAZ’a ait doğal gaz boru hattı zarar gördü. Gaz sızıntısının ve ardından elektrik kablolarının etkilenmesiyle yangın çıktı.

Olay ve müdahale

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda bir iş yerinde maddi hasar oluştu, itfaiye personeli H.G. ise elinden hafif şekilde yaralandı.

Güvenlik ve tedbir amacıyla bölgede elektrik ve doğal gaz akışı kesildi, polis ekipleri bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.

Yetkililer yerinde inceledi

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Belediye Başkanı Ahmet Önal olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da ilgili birim amirleriyle birlikte uygulanan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Vali Sarıibrahim gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kazayla birlikte yaşanan yangın sonrası hem çalışanlarımıza hem de hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Allah daha büyük kazalardan ve belalardan korusun. Elektrik ile doğal gaz arasındaki küçük bir aksaklıkla ortaya çıktığını değerlendiriyoruz. Asıl sonuçlar hazırlanacak raporla birlikte netleşecek" dedi.

