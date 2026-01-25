Elazığ'da Yangın: Yurtbaşı'nda 11 Kişi Karbonmonoksitten Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ Yurtbaşı'ndaki 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 11 kişi hastanelere kaldırıldı; yangın söndürüldü, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:50
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:50
Elazığ'da Yangın: Yurtbaşı'nda 11 Kişi Karbonmonoksitten Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da konut yangını: 11 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi

Olay yeri ve ilk müdahale

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki sosyal konutlarda, 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bina dumanla kaplandı.

Yangın sırasında çıkan duman ve sızıntı nedeniyle 11 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi. Bina sakinleri korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı.

Müdahale ekipleri ve tedavi

Olay üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu etkilenen 11 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni üzerine inceleme sürüyor.

Elazığ’da yangın: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da yangın: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aladağ Kayak Merkezi'nde Ayağı Kırılan Genç Hava Ambulansıyla Konya'ya Sevk Edildi
2
Esenyurt'ta Zincir Market Deposunda Yangın Çıktı
3
Düzce'de Mobilya Atölyesi Küle Döndü — Elektrik Direği Patlaması İddiası
4
Kuşadası’nda Sel Fırsatçısı: 4 Evi Soydu, Jandarmadan Kaçamadı
5
Bingöl'de Yedisu-Karlıova yoluna çığ düştü — Ekipler sevk edildi
6
Bursa'da Korupark AVM Otoparkında Gençler Arasında Kavga
7
Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 46 bin 416 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları