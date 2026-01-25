Elazığ'da Yangın: Yurtbaşı'nda 11 Kişi Karbonmonoksitten Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da konut yangını: 11 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi

Olay yeri ve ilk müdahale

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki sosyal konutlarda, 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bina dumanla kaplandı.

Yangın sırasında çıkan duman ve sızıntı nedeniyle 11 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi. Bina sakinleri korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı.

Müdahale ekipleri ve tedavi

Olay üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu etkilenen 11 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni üzerine inceleme sürüyor.

