Uşak'ta Bahçedeki Fırın Devrildi: Bir Kişi Yaralandı

Uşak'ta bahçesindeki fırını yıkmaya çalışırken baca duvarının altında kalan A.T. (52), itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 20:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 20:32
Uşak'ta evinin bahçesinde bulunan fırını yıkmaya çalışırken baca duvarının üzerine devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Olay Yeri

Olay, Karaağaç Mahallesi Altıncı Tayfun Sokak'ta bulunan bir evin arka bahçesinde meydana geldi.

Kaza Anı

Edinilen bilgilere göre, A.T. (52), arka bahçesindeki fırını yıkmaya çalıştığı sırada baca duvarının üzerine devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı.

Müdahale ve Tahliye

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince üzerine düşen baca duvarının altından çıkarılan A.T., 112 Sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

