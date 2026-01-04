DOLAR
Bursa İnegöl Deydinler'de 2 Katlı Evde Yangın Korkuttu

Bursa İnegöl Deydinler Mahallesi'nde saat 21.00'de çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı; evde hasar oluştu, nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 04:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 05:07
Bursa İnegöl Deydinler'de 2 Katlı Evde Yangın Korkuttu

Bursa İnegöl Deydinler'de 2 katlı evde yangın

Olayın ayrıntıları

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Deydinler Mahallesinde bulunan 2 katlı evte saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale ve değerlendirme

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek çalışmaları sonucunda yangını yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldiği bildirildi. Olayın çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

