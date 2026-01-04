Bursa İnegöl Deydinler'de 2 Katlı Evde Yangın Korkuttu

Bursa İnegöl Deydinler'de 2 katlı evde yangın

Olayın ayrıntıları

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Deydinler Mahallesinde bulunan 2 katlı evte saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale ve değerlendirme

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek çalışmaları sonucunda yangını yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldiği bildirildi. Olayın çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL DEYDİNLER MAHALLESİNDE 2 KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU.