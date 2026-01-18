Bursa İtfaiyesi İnegöl’de Yangına Hızlı Müdahale Ederek Mahsuru Kurtardı

İnegöl’de 7 katlı binanın 3’üncü katında çıkan yangında bir kişi itfaiye tarafından kurtarıldı; 3 kişi dumandan etkilendi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:49
Bursa İtfaiyesi İnegöl’de yangına hızlı müdahale etti

Baykoca Mahallesi’ndeki 3’üncü kat dairesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi’nde bulunan 7 katlı apartmanın 3’üncü katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, saat 18.30 civarında fark edilerek vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan bir kişiyi kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın nedeniyle ilgili daire kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

