Bursa İtfaiyesi İnegöl’de Yangına Hızlı Müdahale Ederek Mahsuru Kurtardı

Bursa İtfaiyesi İnegöl’de yangına hızlı müdahale etti

Baykoca Mahallesi’ndeki 3’üncü kat dairesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi’nde bulunan 7 katlı apartmanın 3’üncü katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, saat 18.30 civarında fark edilerek vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan bir kişiyi kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın nedeniyle ilgili daire kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN BİR KİŞİ, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA