Bursa İznik'te Tır Karşı Şeride Geçti, Otomobille Kafa Kafaya Çarpıştı

Bursa İznik Boyalıca'da viraja kontrolsüz giren tır karşı şeride geçip 16 BLK 279 plakalı otomobille çarpıştı; 3 kişiden 2'si yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 09:45
Kaza Detayları

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde viraja kontrolsüz giren bir tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 16 BLK 279 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan üç kişiden 2’si yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralılardan birinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yansımalar ve Soruşturma

Kaza nedeniyle bölge kısa süreli trafik yoğunluğu yaşadı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

