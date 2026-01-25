Bursa İznik'te Tırla Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı — 2 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde korkutan kaza: Tır karşı şeride geçip otomobille çarpıştı

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesinde meydana gelen kazada, viraja kontrolsüz giren bir tırın karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştığı bildirildi.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır, karşı şeride geçerek 16 BLK 279 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan kişiler savruldu.

Yaralılar ve müdahale

Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden 2’si yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldıkları belirtildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ve soruşturma

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

