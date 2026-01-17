Bursa Karacabey'de Yangın Faciası: Yatalak Mehmet Çolak (52) ve Kedisi Öldü

Bursa Karacabey'de yangın faciası: Yatalak adam ve kedisi hayatını kaybetti

Saadet Mahallesi'ndeki apartmanda yangın paniği

Olay, saat 14.00 sularında Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi 192.Sokak adresindeki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Apartmanda yalnız yaşayan Mehmet Çolak (52) ve birlikte yaşadığı kedisi yangından çıkamayarak can verdi.

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile ambulans ve polis sevk edildi. Polis ekipleri, yangın sırasında Çolak ve kedisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı raporun ardından netlik kazanacak.

Yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı; yetkililer olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

