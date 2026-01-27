Bursa Kestel BESOB inşaatında kalıp çökmesi: 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı

Bursa Kestel BESOB Sanayi Sitesi inşaatında kalıp çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi sağ kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:45
Bursa’nın Kestel ilçesindeki BESOB Sanayi Sitesi inşaatında, yeni beton dökülen kalıbın çökmesi sonucu üç işçi tonlarca beton ve demir parçalarının altında kaldı. Olayda 1 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi ise sağ olarak kurtarıldı.

Olay ve kurtarma çalışmaları

Kalıpların çökmesi ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla tonlarca ağırlıktaki taze beton ve kalıplar dikkatli şekilde boşaltıldı.

Beton içinden çıkarılan iki işçi hafif yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilileri, söz konusu işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Ölen işçi ve soruşturma

Betonun içinde kalıp çıkarılamayan işçi Aslan Kurşun’un cansız bedenine olay yerinde yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

Çökme nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemeleri sürerken, olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

