Bursa Mudanya'da Çalı Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Bursa Mudanya Aydınpınar Kılıçbayır mevkiinde çıkan çalı yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:57
Bursa Mudanya'da Çalı Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Bursa Mudanya'da çalı yangını büyümeden söndürüldü

Olayın gelişimi ve müdahale

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Aydınpınar Kılıçbayır mevkiinde çıkan çalı yangını, çevredekilerin durumu fark edip itfaiyeye bildirmesi üzerine büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ormanın kenarından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere iletti. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılamadan söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNE BAĞLI AYDINPINAR KILIÇBAYIR MEVKİİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, İTFAİYE...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNE BAĞLI AYDINPINAR KILIÇBAYIR MEVKİİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNE BAĞLI AYDINPINAR KILIÇBAYIR MEVKİİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, İTFAİYE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Gaziemir'de 2 bin 226 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
2
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
3
Eskişehir'de 2025'te 46 bin 929 motosiklet denetlendi: 7 bin 173 sürücüye işlem
4
Manavgat'ta kaybolan kadın Antalya Havalimanı'nda bulundu
5
Adana'da dolmuş şoförü uyardı; çay bardağıyla vuruldu, gözünden oldu
6
Kangal Termik Santrali Servis Kazası: 6 İşçi Yaralandı
7
Geyve'de Evin Odasını Uyuşturucu Serasına Çeviren 2 Şüpheli Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları