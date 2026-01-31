Bursa Mudanya'da Çalı Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Bursa Mudanya'da çalı yangını büyümeden söndürüldü
Olayın gelişimi ve müdahale
Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Aydınpınar Kılıçbayır mevkiinde çıkan çalı yangını, çevredekilerin durumu fark edip itfaiyeye bildirmesi üzerine büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ormanın kenarından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere iletti. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılamadan söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
