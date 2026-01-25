Çanakkale'de Besici Ahırında Ölü Bulundu
Ayvacık'ın Kulfal köyünde gerçekleşen olay
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kulfal köyünde besici Halil Rıza Korkmaz (61)’ten uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ve yakınlarının yaptığı arama çalışmaları sonucu Korkmaz, kendisine ait ahırda ölü bulundu.
Cenaze, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, Korkmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile belirleneceğini bildirdi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
