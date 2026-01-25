Çanakkale'de Besici Ahırında Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 61 yaşındaki Halil Rıza Korkmaz ahırında ölü bulundu; jandarma inceleme başlattı, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 20:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 20:07
Çanakkale'de Besici Ahırında Ölü Bulundu

Çanakkale'de Besici Ahırında Ölü Bulundu

Ayvacık'ın Kulfal köyünde gerçekleşen olay

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kulfal köyünde besici Halil Rıza Korkmaz (61)’ten uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve yakınlarının yaptığı arama çalışmaları sonucu Korkmaz, kendisine ait ahırda ölü bulundu.

Cenaze, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, Korkmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile belirleneceğini bildirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

HALİL RIZA KORKMAZ (61)

HALİL RIZA KORKMAZ (61)

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Kuyu Faciası: 17 Yaşındaki Efe Babasını Kurtarırken Hayatını Kaybetti
2
Büyükçekmece'de depo yangını: 2 kamyon ve 1 tır hasar gördü
3
Kapıkule'de Yolcu Otobüsü Alev Topuna Döndü
4
Tokat Niksar'da Su Kuyusuna Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Çayırova'da yaya geçidi kazası: 12 gündür tedavi gören kadın hayatını kaybetti
6
İzmir'de 'İntihar' Süslü Cinayet: 18 Yaşındaki Dilan Geyik Boğularak Öldürüldü
7
Samsun'da boğaz kesme cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve oğlu gözaltında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları