Endonezya'da Cisarua toprak kayması: Can kaybı 25'e yükseldi

Batı Java'da şiddetli yağış sonucu meydana gelen felakette arama-kurtarma çalışmaları aksıyor

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde, Cisarua bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği toprak kaymasında can kaybı 25 olarak açıklandı. Olay bölgesinden gelen bilgilerde kayıpların arttığı bildirildi.

Polis yetkilileri, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Afet Kurbanları Kimlik Tespit (DVI) ekibine 25 ceset torbası teslim edildiğini aktardı. Yetkililer, kurtarma ve tespit çalışmalarının öncelikli olduğunu vurguladı.

Batı Cava Polis Sözcüsü Hendra Rochmawan, yerel saatle 17.00 itibarıyla 11 cenazenin kimliğinin tespit edildiğini, kalan cenazelerin ise otopside kimlik tespiti için bekletildiğini belirtti.

Bölgede yürütülen arama ve kurtarma operasyonlarının zorlu arazi koşulları nedeniyle geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Yetkililer, çalışmaların yarın yeniden başlayacağı bilgisini paylaştı.

