Sivas’ta kar esareti: Hastaya 4 saatte ulaşıldı

Sivas’ın Zara ilçesi Pazarcık köyünde rahatsızlanan H.K.'ye, yoğun kar nedeniyle 4 saatte ulaşıldı; hasta ambulansla Zara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:29
Sivas’ın Zara ilçesi Pazarcık köyünde rahatsızlanan H.K. (75) için ekipler yoğun kar koşullarında zorlu bir müdahale gerçekleştirdi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine başlatılan çalışmada, ekipler köye ulaşmak için seferber oldu.

Müdahale ve kurtarma çalışması

Olay yerine ulaşan İlçe Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köy yolunu açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 metreyi bulan kar kütlesi nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Karla mücadele sürerken, hastanın yakınları ve köy sakinleri H.K.'yi köy yol ayrımına kadar taşıdı.

Hastanın durumu

Yaklaşık 4 saat süren zorlu mücadelenin ardından yolun açılmasıyla H.K., ambulansla alınıp Zara Devlet Hastanesine sevk edildi. Edinilen bilgilere göre H.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

