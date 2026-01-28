Çorum'da 46 Yaşındaki Engelli Adam Evinde Ölü Bulundu

Çorum Yeniyol Mahallesi'nde 46 yaşındaki engelli Kamil İlgezdi, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu; savcılık incelemesi ve otopsi için cenaze morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 03:07
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 03:15
Olayın Detayları

Çorum'un Yeniyol Mahallesi Gazi 16. Sokak'ta, bir süredir haber alınamayan 46 yaşındaki engelli Kamil İlgezdi, kardeşi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, İlgezdi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yürüttüğü incelemenin ardından, İlgezdi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN İNCELEME SÜRECİNDEN GÖRÜNTÜ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

